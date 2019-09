Traffico Roma del 10-09-2019 ore 10:00

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI

RALLENTAMENTI A CAUSA DEI CANTIERI TRA VIA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO,

PROSEGUENDO, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSTENUTA TRA MAGLIANA E OSTIENSE E

TRA CASILINA E TIBURTINA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE

CONCENTRATI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA.

CODE TRATTI IN DIREZIONE ROMA, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO E PER UN

INCIDENTE, SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, DA VIA DI TOR CERVARA

FINO ALLA TANGENZIALE EST DOVE, SUCCESSIVAMENTE, CI SONO RALLENTAMENTI DA

TIBURTINA A FLAMINIA NUOVA VERSO LO STADIO. SEMPRE IN TANGENZIALE, DISAGI

ANCHE PER CHI GUIDA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA VIA MONTI TIBURTINI A VIA

DELLO SCALO DI SAN LORENZO.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO DAL

GRA FINO A VIA DELLA MAGLIANA.

AL PIGNETO PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE

SU VIA ALBERTO DA GIUSSANO IN PROSSIMITÀ DI VIA GENTILE DA MOGLIANO. PER LA

STESSA CAUSA SI RALLENTA ANCHE IN ZONA APPIO-TUSCOLANO, SU VIA APPIA NUOVA

VERSO IL CENTRO, SUBITO DOPO VIALE DELLE CAPANELLE

CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA, TRA VIA

CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO ROMA.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

