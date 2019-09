Traffico Roma del 10-09-2019 ore 11:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE.

IN NETTO MIGLIORAMENTO ANCHE IL TRAFFICO SULL’INTERO TRATTO CITTADINO DELLA

ROMA-TERAMO, IN PARTICOLARE VERSO IL CENTRO, DOPO I DISAGI DI QUESTA

MATTINA.

BREVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO E LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO,

IN PROSSIMITÀ DI VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, POSSIBILI DISAGI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO IN

PROSSIMITÀ DI VIA ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA.

CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA, TRA VIA

CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO ROMA. RICORDIAMO CHE, SALVO

MODIFICHE, IL TERMINDE DEI LAVORI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13

SETTEMBRE.

NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO. A

PARTIRE DA QUESTA SERA, E FINO AL 14 SETTEMBRE, CHIUSO IL TRATTO TRA

PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DALLE 22:00

ALLE 6:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma