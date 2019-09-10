Traffico Roma del 10-09-2019 ore 11:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE.
IN NETTO MIGLIORAMENTO ANCHE IL TRAFFICO SULL’INTERO TRATTO CITTADINO DELLA
ROMA-TERAMO, IN PARTICOLARE VERSO IL CENTRO, DOPO I DISAGI DI QUESTA
MATTINA.
BREVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO E LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO,
IN PROSSIMITÀ DI VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, POSSIBILI DISAGI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO IN
PROSSIMITÀ DI VIA ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA.
CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA, TRA VIA
CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO ROMA. RICORDIAMO CHE, SALVO
MODIFICHE, IL TERMINDE DEI LAVORI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13
SETTEMBRE.
NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO. A
PARTIRE DA QUESTA SERA, E FINO AL 14 SETTEMBRE, CHIUSO IL TRATTO TRA
PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DALLE 22:00
ALLE 6:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma