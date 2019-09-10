Traffico Roma del 10-09-2019 ore 12:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO
DELLA ROMA-TERAMO, CON ECCEZIONE DEI BREVI RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO
FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST.
SU VIA DEL FORO ITALICO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE VERSO VIA SALARIA, TRA
CORSO DI FRANCIA E VIALE TOR DI QUINTO.
AL TORRINO, RALLENTAMENTI SU VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO, ALTEZZA VIA
ILDEBRANDO VIVANTI, ANCHE IN QUESTO CASO PER UN INCIDENTE.
CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA, TRA VIA
CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO ROMA. RICORDIAMO CHE, SALVO
MODIFICHE, IL TERMINDE DEI LAVORI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13
SETTEMBRE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA, TRA VIA DEI DUE PONTI E
IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. STESSA SITUAZIONE SU VIA DI TORRENOVA, TRA
VIA DI BOCCEA E VIA TRIONFALE IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA. CIRCOLAZIONE
SOSTENUTA ANCHE SU LUNGOTEVERE IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DELLA ROVERE VERSO
TRASTEVERE.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma