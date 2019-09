Traffico Roma del 10-09-2019 ore 12:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO

DELLA ROMA-TERAMO, CON ECCEZIONE DEI BREVI RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO

FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST.

SU VIA DEL FORO ITALICO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE VERSO VIA SALARIA, TRA

CORSO DI FRANCIA E VIALE TOR DI QUINTO.

AL TORRINO, RALLENTAMENTI SU VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO, ALTEZZA VIA

ILDEBRANDO VIVANTI, ANCHE IN QUESTO CASO PER UN INCIDENTE.

CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA, TRA VIA

CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO ROMA. RICORDIAMO CHE, SALVO

MODIFICHE, IL TERMINDE DEI LAVORI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13

SETTEMBRE.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA, TRA VIA DEI DUE PONTI E

IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. STESSA SITUAZIONE SU VIA DI TORRENOVA, TRA

VIA DI BOCCEA E VIA TRIONFALE IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA. CIRCOLAZIONE

SOSTENUTA ANCHE SU LUNGOTEVERE IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DELLA ROVERE VERSO

TRASTEVERE.

