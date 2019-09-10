Traffico Roma del 10-09-2019 ore 13:30
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TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E MENTRE SUL TRATTO URBANO
DELLA A24 ROMA-TERAMO, ABBIAMO BREVI CODE DA PORTONACCIO FINO AD ENTRARE
SULLA TANGENZIALE EST.
IN CITTà LA POLIZIA MUNUCIPALE CI SEGNALA ALCUNI INCIDENTI
UN PRIMO INCIDNTE SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI VERSO VIA SALARIA,
TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE TOR DI QUINTO.
AL TORRINO, ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE BEATA VERGINE DEL
CARMELO, ALTEZZA VIA ILDEBRANDO VIVANTI
INCIDENTE ANCHE IN Via Cristoforo Colombo: aLL’ Altezza Via di Acilia
RALLENTAMENTI in direzione Ostia
ULTIMO INCIDENTE IN Viale Guglielmo Marconi: aLL’ Altezza Piazzale Tommaso
Edison, POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO DI ZONA.
CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA,
TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO ROMA. RICORDIAMO CHE, SALVO
MODIFICHE, IL TERMINE DEI LAVORI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13
SETTEMBRE.
IL TRASPORTO:
DA IERI LAVORI SERALI SULLA METRO B E B1.
NELLA PRIMA FASE DEI LAVORI ,FINO AL 7 DICEMBRE,
LE ULTIME CORSE NELLA TRATTA LAURENTINA CASTRO PRETORIO SARANNO ANTICIPATE
ALLE 21.00 .
DALLE 21 A FINE SERVIZIO SARà ATTIVA LA LINEA BUS SOTITUTIVA MB
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
è TUTTO
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AUTORE: DONATELA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma