Traffico Roma del 10-09-2019 ore 14:30

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E MENTRE SUL TRATTO URBANO

DELLA A24 ROMA-TERAMO, ABBIAMO BREVI CODE DA PORTONACCIO FINO AD ENTRARE

SULLA TANGENZIALE EST.

IN CITTà LA POLIZIA MUNUCIPALE CI SEGNALA ALCUNI INCIDENTI

UN PRIMO INCIDNTE SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI VERSO VIA SALARIA,

TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE TOR DI QUINTO.

AL TORRINO, ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE BEATA VERGINE DEL

CARMELO, ALTEZZA VIA ILDEBRANDO VIVANTI

INCIDENTE ANCHE IN Via Cristoforo Colombo: aLL’ Altezza Via di Acilia

RALLENTAMENTI in direzione Ostia

ULTIMO INCIDENTE IN Viale Guglielmo Marconi: aLL’ Altezza Piazzale Tommaso

Edison, POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO DI ZONA.

CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA,

TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO ROMA. RICORDIAMO CHE, SALVO

MODIFICHE, IL TERMINE DEI LAVORI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13

SETTEMBRE.

IL TRASPORTO:

DA IERI LAVORI SERALI SULLA METRO B E B1.

NELLA PRIMA FASE DEI LAVORI ,FINO AL 7 DICEMBRE,

LE ULTIME CORSE NELLA TRATTA LAURENTINA CASTRO PRETORIO SARANNO ANTICIPATE

ALLE 21.00 .

DALLE 21 A FINE SERVIZIO SARà ATTIVA LA LINEA BUS SOTITUTIVA MB

è TUTTO

AUTORE: DONATELA RUSSO

