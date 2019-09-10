Traffico Roma del 10-09-2019 ore 16:30
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TRAFFICO PER ORA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E MENTRE SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, ABBIAMO BREVI RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO
FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST.
IN CITTà LA POLIZIA MUNUCIPALE CI SEGNALA DUE INCIDENTI
UN PRIMO INCIDNTE SULLA Corsia Laterale DI Via Cristoforo Colombo aLL’
Altezza Via di Via Palos RALLENTAMENTI in direzione DEL CENTRO CITTà
SECONDO INCIDENTE IN SU VIALE PARIOLI, ALL’ ALTEZZA DI VIA NINO OXILIA,
POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO DI ZONA.
PER LAVORI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA SALARIA, PER QUESTO
ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL
CENTRO CITTà, A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE, SALVO MODIFICHE, IL
TERMINE DEIGLI INTERVENTI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13 SETTEMBRE.
IL TRASPORTO:
SSERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA METRO C
PER UN guasto a UN treno NELLA stazione DI San Giovanni
SONO INIZIATI IERI I LAVORI SERALI SULLA METRO B E B1.
NELLA PRIMA FASE DEGLI INTERVENTI, FINO AL 7 DICEMBRE,
LE ULTIME CORSE NELLA TRATTA LAURENTINA CASTRO PRETORIO SARANNO ANTICIPATE
ALLE 21.00
DALLE 21 A FINE SERVIZIO SARà ATTIVA LA LINEA BUS SOTITUTIVA MB
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
è TUTTO
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AUTORE: DONATELA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma