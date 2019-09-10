Traffico Roma del 10-09-2019 ore 18:00
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LAVORI IN CORSO SULLA VIA SALARIA CONTINUANO A PROVOCARE DISAGI TRA
L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE. CONGESTIONATO IL TRAFFICO.
TANGENZIALE, DOVE ABBIAMO CODE TRA LO STADIO OLIMPICO E LA VIA SALARIA, E
FILE ALL’ALTEZZA DELLA A24.
TRA MONTI TIBURTINI E LA PRENESTINA, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA VIA
FIORENTINI E VIALE DELLA SERENISSIMA
CODE TRA CASTEL SANT’ANGELO E IL LUNGOTEVERE. TRAFFICO DA PIAZZA ADRIANA A
TRASTEVERE.
DISAGI IN USCITA DA ROMA SOPRATTUTTO SULLA CASSIA E SULLA VIA ARDEATINA.
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI TRA LA PONTINA E L’ARDEATINA, E CODE
NELLA ZONA NORD-EST TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma