Traffico Roma del 10-09-2019 ore 18:00

LAVORI IN CORSO SULLA VIA SALARIA CONTINUANO A PROVOCARE DISAGI TRA

L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE. CONGESTIONATO IL TRAFFICO.

TANGENZIALE, DOVE ABBIAMO CODE TRA LO STADIO OLIMPICO E LA VIA SALARIA, E

FILE ALL’ALTEZZA DELLA A24.

TRA MONTI TIBURTINI E LA PRENESTINA, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA VIA

FIORENTINI E VIALE DELLA SERENISSIMA

CODE TRA CASTEL SANT’ANGELO E IL LUNGOTEVERE. TRAFFICO DA PIAZZA ADRIANA A

TRASTEVERE.

DISAGI IN USCITA DA ROMA SOPRATTUTTO SULLA CASSIA E SULLA VIA ARDEATINA.

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI TRA LA PONTINA E L’ARDEATINA, E CODE

NELLA ZONA NORD-EST TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma