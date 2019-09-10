Traffico Roma del 10-09-2019 ore 18:30
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CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E
GROTTAROSSA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DEL CASTRO PRETORIO ALL’ALTEZZA
DI VIA PALESTRO.
A SAN GIOVANNI INCIDENTE TRA PIAZZA RE DI ROMA E LA VIA APPIA.
ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA SUD TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E LA VIA
LAURENTINA
POI IL TRAFFICO:
IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI CODE VERSO BATTISTINI DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII.
CODE TRA IL LUNGOTEVERE PRATI E TRASTEVERE. CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA
SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE.
IN USCITA DA ROMA I MAGGIORI DISAGI, SULLA CASSIA E SULLA VIA APPIA.
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI NELLA ZONA NORD-EST TRA LA BUFALOTTA E
LA A24
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma