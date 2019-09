Traffico Roma del 10-09-2019 ore 19:00

CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E

GROTTAROSSA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DEL CASTRO PRETORIO ALL’ALTEZZA

DI VIA PALESTRO.

A SAN GIOVANNI INCIDENTE TRA PIAZZA RE DI ROMA E LA VIA APPIA.

ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA SUD TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E LA VIA

LAURENTINA

POI IL TRAFFICO:

IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI CODE VERSO BATTISTINI DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII.

CODE TRA IL LUNGOTEVERE PRATI E TRASTEVERE. CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA

SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE.

IN USCITA DA ROMA I MAGGIORI DISAGI, SULLA CASSIA E SULLA VIA APPIA.

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI NELLA ZONA NORD-EST TRA LA BUFALOTTA E

LA A24

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma