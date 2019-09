Traffico Roma del 10-09-2019 ore 20:00

SULLA CASSIA RESTA INTENSA LA CIRCOLAZIONE IN USCITA DA ROMA

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA NOMENTANA TRA SAN BASILIO E PIAZZA

SEMPIONE. CODE E RALLENTAMENTI, PER TRAFFICO, NELLE DUE DIREZIONI. IN

QUESTA ZONA DISAGI ANCHE NELLE VIE CIRCOSTANTI, IN PARTICOLARE IN VIA

FUCINI E IN VIA UGO OJETTI.

SUL VIALE DI TOR DI QUINTO INCOLONNAMENTI TRA LA TANGENZIALE E PONTE

MILVIO. TRAFFICO VERSO PIAZZALE CLODIO.

CODE TRA IL LUNGOTEVERE PRATI, PIAZZA ADRIANA E IL LUNGOTEVERE

GIANICOLENSE.

ALTRE CODE IN VIA CILICIA. DISAGI VERSO SAN GIOVANNI.

SUL RACCORDO ANULARE IN DIMINUZIONE IL TRAFFICO NELLA CARREGGIATA ESTERNA

TRA IL BIVIO PER FIUMICINO E L’AUTOSTRADA PER NAPOLI: ABBIAMO CODE E

RALLENTAMENTI IN ALCUNI TRATTI.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma