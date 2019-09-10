Traffico Roma del 10-09-2019 ore 20:00
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SULLA CASSIA RESTA INTENSA LA CIRCOLAZIONE IN USCITA DA ROMA
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA NOMENTANA TRA SAN BASILIO E PIAZZA
SEMPIONE. CODE E RALLENTAMENTI, PER TRAFFICO, NELLE DUE DIREZIONI. IN
QUESTA ZONA DISAGI ANCHE NELLE VIE CIRCOSTANTI, IN PARTICOLARE IN VIA
FUCINI E IN VIA UGO OJETTI.
SUL VIALE DI TOR DI QUINTO INCOLONNAMENTI TRA LA TANGENZIALE E PONTE
MILVIO. TRAFFICO VERSO PIAZZALE CLODIO.
CODE TRA IL LUNGOTEVERE PRATI, PIAZZA ADRIANA E IL LUNGOTEVERE
GIANICOLENSE.
ALTRE CODE IN VIA CILICIA. DISAGI VERSO SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO ANULARE IN DIMINUZIONE IL TRAFFICO NELLA CARREGGIATA ESTERNA
TRA IL BIVIO PER FIUMICINO E L’AUTOSTRADA PER NAPOLI: ABBIAMO CODE E
RALLENTAMENTI IN ALCUNI TRATTI.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma