Traffico Roma del 10-10-2019 ore 07:30
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TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO MA CON AL MOMENTO DUE
INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO DISAGI:
IL PRIMO ACCANTO ALLO STADIO OLIMPICO: INCIDENTE AVVENUTO APPENA DOPO LA
GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO FERRARIS IV, ALL’INIZIO DI
VIALE DELLO STADIO OLIMPICO.
L’ALTRO INCIDENTE È IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE
PRENESTINA – TRA VIA DEL MELOGRANO E VIA DEL PERGOLATO.
UN VEICOLO IN PANNE INVECE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PORTUENSE ALL’ALTEZZA
DI VIALE MARTINI. SIAMO IN ZONA CASETTA MATTEI-CORVIALE
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E CODE DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA
INCOLONNAMENTI TRA COLLEVERDE E VIA DI MARCO SIMONE VERSO LA NOMENTANA.
CODE SULLA TIBURTINA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DISAGI APPENA SUPERATO
IL RACCORDO.
NELLA ZONA SUD DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULL’ARDEATINA E SULL’APPIA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma