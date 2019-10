Traffico Roma del 10-10-2019 ore 08:00

MOMENTO DI TRAFFICO INTENSO MA ANCHE DI INCIDENTI E LAVORI.

PROVOCA RALLENTAMENTI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA GALLERIA IN USCITA DALLA

TANGENZIALE, IN LARGO FERRARIS IV, ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO

OLIMPICO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE –

DIREZIONE PRENESTINA – TRA VIA DEL MELOGRANO E VIA DEL PERGOLATO.



PER LAVORI LUNGHE CODE SULL’ARDEATINA. DISAGI DAL DIVINO AMORE A VIA DI

TORRICOLA.

OGGI IN PROGRAMMA UN CONCORSO IN ZONA AURELIO. INTENSO IL TRAFFICO CON

RIPERCUSSIONI SOPRATTUTTO SULLA VIA AURELIA: AL MOMENTO CODE DALLA

MASSIMINA.



E POI LE ALTRE NOTIZIE DI TRAFFICO.

SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA

INCOLONNAMENTI TRA COLLEVERDE E VIA DI MARCO SIMONE VERSO LA NOMENTANA.

TRATTO URBANO DELLA A24, CODE SULL’INTERO TRATTO.

SUL RACCORDO ANULARE, OLTRE AGLI INCOLONNAMENTI NEL TRATTO CASILINA-APPIA,

È IN AUMENTO IL TRAFFICO NEL TRATTO CASAL DEL MARMO-AURELIA -BIVIO PER

FIUMICINO

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma