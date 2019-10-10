Traffico Roma del 10-10-2019 ore 08:00
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MOMENTO DI TRAFFICO INTENSO MA ANCHE DI INCIDENTI E LAVORI.
PROVOCA RALLENTAMENTI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA GALLERIA IN USCITA DALLA
TANGENZIALE, IN LARGO FERRARIS IV, ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO
OLIMPICO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE –
DIREZIONE PRENESTINA – TRA VIA DEL MELOGRANO E VIA DEL PERGOLATO.
PER LAVORI LUNGHE CODE SULL’ARDEATINA. DISAGI DAL DIVINO AMORE A VIA DI
TORRICOLA.
OGGI IN PROGRAMMA UN CONCORSO IN ZONA AURELIO. INTENSO IL TRAFFICO CON
RIPERCUSSIONI SOPRATTUTTO SULLA VIA AURELIA: AL MOMENTO CODE DALLA
MASSIMINA.
E POI LE ALTRE NOTIZIE DI TRAFFICO.
SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA
INCOLONNAMENTI TRA COLLEVERDE E VIA DI MARCO SIMONE VERSO LA NOMENTANA.
TRATTO URBANO DELLA A24, CODE SULL’INTERO TRATTO.
SUL RACCORDO ANULARE, OLTRE AGLI INCOLONNAMENTI NEL TRATTO CASILINA-APPIA,
È IN AUMENTO IL TRAFFICO NEL TRATTO CASAL DEL MARMO-AURELIA -BIVIO PER
FIUMICINO
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma