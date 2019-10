Traffico Roma del 10-10-2019 ore 08:30

PROVOCANO ANCORA DISAGI DUE INCIDENTI AVVENUTI ALL’INCIRCA UN’ORA FA:

IL PRIMO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO

FERRARIS IV ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO, IL SECONDO IN VIALE

TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA.

SI AGGIUNGONO DUE INCIDENTI AVVENUTI DA POCO. LE STRADE COINVOLTE: TRA VIA

DEL CASAL DI SAN BASILIO E VIA CAFASSO, SULLA TUSCOLANA IN PIAZZA SANTA

MARIA AUSILIATRICE DIREZIONE SAN GIOVANNI.

OGGI IN PROGRAMMA UN CONCORSO IN ZONA AURELIO. INTENSO IL TRAFFICO SULLA

VIA AURELIA: AL MOMENTO CODE DAL RACCORDO.

NELLA ZONA SUD DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA PONTINA

SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA PISANA, LA VIA DEL MARE E

LA PONTINA.

DIMINUITO IL TRAFFICO SULL’ARDEATINA, IN PRECEDENZA DISAGI PER LAVORI IN

CORSO ORA RALLENTAMENTI.



AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma