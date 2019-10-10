Traffico Roma del 10-10-2019 ore 08:30
Più informazioni su
PROVOCANO ANCORA DISAGI DUE INCIDENTI AVVENUTI ALL’INCIRCA UN’ORA FA:
IL PRIMO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO
FERRARIS IV ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO, IL SECONDO IN VIALE
TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA.
SI AGGIUNGONO DUE INCIDENTI AVVENUTI DA POCO. LE STRADE COINVOLTE: TRA VIA
DEL CASAL DI SAN BASILIO E VIA CAFASSO, SULLA TUSCOLANA IN PIAZZA SANTA
MARIA AUSILIATRICE DIREZIONE SAN GIOVANNI.
OGGI IN PROGRAMMA UN CONCORSO IN ZONA AURELIO. INTENSO IL TRAFFICO SULLA
VIA AURELIA: AL MOMENTO CODE DAL RACCORDO.
NELLA ZONA SUD DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA PONTINA
SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA PISANA, LA VIA DEL MARE E
LA PONTINA.
DIMINUITO IL TRAFFICO SULL’ARDEATINA, IN PRECEDENZA DISAGI PER LAVORI IN
CORSO ORA RALLENTAMENTI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma