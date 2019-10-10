Traffico Roma del 10-10-2019 ore 09:30
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CHIUSA LA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA A
CAUSA DI UN MEZZO IN FIAMME. MEZZO CHE HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA
NUOVA GALLERIA APPENA DOPO BATTERIA NOMENTANA. FORTI LE RIPERCUSSIONI PER
IL TRAFFICO: CONGESTIONATA LA CIRCOLAZIONE DA PRIMA DEL BIVIO PER LA
SALARIA.
DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE. DISAGI NELLA CARREGGIATA INTERNA
TRA LA CASILINA, LA TUSCOLANA E L’APPIA
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA L’ALESSANDRINO E CENTOCELLE
INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA MAGNA GRECIA, VICINO CORNELIA IN VIA DI
BOCCEA.
LUNGHE CODE, PER TRAFFICO, TRA LA ROMA-FIUMICINO E IL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA
ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma