Traffico Roma del 10-10-2019 ore 09:30

CHIUSA LA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA A

CAUSA DI UN MEZZO IN FIAMME. MEZZO CHE HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA

NUOVA GALLERIA APPENA DOPO BATTERIA NOMENTANA. FORTI LE RIPERCUSSIONI PER

IL TRAFFICO: CONGESTIONATA LA CIRCOLAZIONE DA PRIMA DEL BIVIO PER LA

SALARIA.

DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE. DISAGI NELLA CARREGGIATA INTERNA

TRA LA CASILINA, LA TUSCOLANA E L’APPIA

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA L’ALESSANDRINO E CENTOCELLE

INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA MAGNA GRECIA, VICINO CORNELIA IN VIA DI

BOCCEA.

LUNGHE CODE, PER TRAFFICO, TRA LA ROMA-FIUMICINO E IL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma