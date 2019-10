Traffico Roma del 10-10-2019 ore 10:30

STA PROVOCANDO GROSSI DISAGI LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA A CAUSA DI UN MEZZO IN FIAMME. MEZZO CHE

HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA APPENA DOPO BATTERIA

NOMENTANA. FORTI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO: LUNGHE CODE A PARTIRE

DALL’ALTEZZA DELLO STADIO E DI CORSO FRANCIA.

MENTRE SUL RACCORDO ANULARE È RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA

INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA. TRAFFICO IN DIMINUZIONE, ORA DISAGI NEL

TRATTO PRENESTINA-LA ROMANINA.

E ANCORA PER QUANTO RIGUARDA GLI INCIDENTI.

UNO STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASILINA TRA L’ALESSANDRINO E

CENTOCELLE. UN’ALTRO PROVOCA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA COLOMBO

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELL’EUR.

MA IN GENERALE IL TRAFFICO È IN DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE. I

MAGGIORI RALLENTAMENTI AL MOMENTO LI ABBIAMO SULLA FLAMINIA E TRA LA ROMA-

FIUMICINO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma