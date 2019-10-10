Traffico Roma del 10-10-2019 ore 10:30
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STA PROVOCANDO GROSSI DISAGI LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA A CAUSA DI UN MEZZO IN FIAMME. MEZZO CHE
HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA APPENA DOPO BATTERIA
NOMENTANA. FORTI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO: LUNGHE CODE A PARTIRE
DALL’ALTEZZA DELLO STADIO E DI CORSO FRANCIA.
MENTRE SUL RACCORDO ANULARE È RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA
INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA. TRAFFICO IN DIMINUZIONE, ORA DISAGI NEL
TRATTO PRENESTINA-LA ROMANINA.
E ANCORA PER QUANTO RIGUARDA GLI INCIDENTI.
UNO STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASILINA TRA L’ALESSANDRINO E
CENTOCELLE. UN’ALTRO PROVOCA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA COLOMBO
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELL’EUR.
MA IN GENERALE IL TRAFFICO È IN DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE. I
MAGGIORI RALLENTAMENTI AL MOMENTO LI ABBIAMO SULLA FLAMINIA E TRA LA ROMA-
FIUMICINO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma