Traffico Roma del 10-10-2019 ore 11:30
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PROSEGUE LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TANGENZIALE CHIUSA DA ALCUNE ORE A SEGUITO DI UN MEZZO CHE HA PRESO FUOCO
ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO: SULLA TANGENZIALE, AL MOMENTO
CODE, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA SALARIA. DISAGI POI SULLA CIRCONVALLAZIONE
TRA VIA LANCIANI E LA TIBURTINA.
VICINO ALLE MURA VATICANE UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL TRAFFICO TRA LA
VIA AURELIA E VIA DI PORTA PERTUSA.
ALL’AURELIO IN PROGRAMMA OGGI UN CONCORSO IN VIA NICOLA LOMBARDI. POSSIBILI
DISAGI IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.
A SAN GIOVANNI CHIUSA LA CORSIA PREFERENZIALE DI VIALE CARLO FELICE.
DEVIATI I PERCORSI DEI TRAM 3 E 8
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma