Traffico Roma del 10-10-2019 ore 11:30

PROSEGUE LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI.

TANGENZIALE CHIUSA DA ALCUNE ORE A SEGUITO DI UN MEZZO CHE HA PRESO FUOCO

ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO: SULLA TANGENZIALE, AL MOMENTO

CODE, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA SALARIA. DISAGI POI SULLA CIRCONVALLAZIONE

TRA VIA LANCIANI E LA TIBURTINA.

VICINO ALLE MURA VATICANE UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL TRAFFICO TRA LA

VIA AURELIA E VIA DI PORTA PERTUSA.

ALL’AURELIO IN PROGRAMMA OGGI UN CONCORSO IN VIA NICOLA LOMBARDI. POSSIBILI

DISAGI IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.

A SAN GIOVANNI CHIUSA LA CORSIA PREFERENZIALE DI VIALE CARLO FELICE.

DEVIATI I PERCORSI DEI TRAM 3 E 8

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma