Traffico Roma del 10-10-2019 ore 12:30
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LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CONTINUA A
PROVOCARE INEVITABILI RIPERCUSSIONI. TANGENZIALE CHIUSA DA STAMATTINA A
CAUSA DI UN MEZZO INCENDIATOSI ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA.
LE RIPERCUSSIONI AL MOMENTO: SULLA TANGENZIALE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER
LA SALARIA. DISAGI NELLE VIE DEL QUARTIERE AFRICANO; TRAFFICO SULLA
CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA TRA VIA LANCIANI E LA TIBURTINA. E A QUESTO SI
AGGIUNGE UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA NOMENTANA, NELLE VICINANZE DELLA
TANGENZIALE, IN DIREZIONE PORTA PIA.
PER INCIDENTE DISAGI IN ZONA CASALOTTI. INCIDENTE TRA VIA DI BOCCEA E VIA
DELLA CELLULOSA.
PER TRAFFICO RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA, NEL TRATTO: VIA RICHELMY –
PIAZZA IRNERIO
ALL’ARDEATINO RIAPERTA AL TRAFFICO VIA DEI GEORGOFILI. TERMINATI I LAVORI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma