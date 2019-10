Traffico Roma del 10-10-2019 ore 14:30

BUON POMERIGGIO EBEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

sul raccordo anulare rallentamenti per traffico intenso tra lo svincolo per

la diramazione roma sud e l’appia IN CARREGGIATA INTERNA.

PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE DELLA PINETA DI OSTIA CI SONO

RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PARCO.

TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALLE EST CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA

SALARIA FINO ALLA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI.

ALL’ARDEATINO RIAPERTA AL TRAFFICO VIA DEI GEORGOFILI. TERMINATI I LAVORI.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

