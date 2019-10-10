Traffico Roma del 10-10-2019 ore 14:30
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BUON POMERIGGIO EBEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
sul raccordo anulare rallentamenti per traffico intenso tra lo svincolo per
la diramazione roma sud e l’appia IN CARREGGIATA INTERNA.
PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE DELLA PINETA DI OSTIA CI SONO
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PARCO.
TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALLE EST CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA
SALARIA FINO ALLA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
ALL’ARDEATINO RIAPERTA AL TRAFFICO VIA DEI GEORGOFILI. TERMINATI I LAVORI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma