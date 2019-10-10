Traffico Roma del 10-10-2019 ore 16:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DELLA
PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA
RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DI S. ALESSANDRO E LO SVINCOLO PER LA A24
ROMA TERAMO.
NEL QUARTIERE NOMENTANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA
GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI ALL’INCROCIO CON VIALE REGINA MARGHERITA.
TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA LA CORSIA
PREFERENZIALE DI VIA CARLO FELICE. DEVIATI I TRAM DELLA LINEA 3 E 8 A.
ATTIVATA UNA FERMATA TEMPORANEA PER I BUS DELLA LINEA 51.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma