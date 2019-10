Traffico Roma del 10-10-2019 ore 17:00

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO

PER PARCO DEI MEDICI E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN

CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA

TIBURTINA..

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA

DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. PRUDENZA PER UN

ALTRO INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI LARGO VOLUMNIA, SONO

POSSIBILI RALLENTAMENTI.

TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA LA CORSIA

PREFERENZIALE DI VIA CARLO FELICE. DEVIATI I TRAM DELLA LINEA 3 E 8 .

ATTIVATA UNA FERMATA TEMPORANEA PER I BUS DELLA LINEA 51.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma