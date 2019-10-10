Traffico Roma del 10-10-2019 ore 17:00
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
PER PARCO DEI MEDICI E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA E LA
TIBURTINA..
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA
DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. PRUDENZA PER UN
ALTRO INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI LARGO VOLUMNIA, SONO
POSSIBILI RALLENTAMENTI.
TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA LA CORSIA
PREFERENZIALE DI VIA CARLO FELICE. DEVIATI I TRAM DELLA LINEA 3 E 8 .
ATTIVATA UNA FERMATA TEMPORANEA PER I BUS DELLA LINEA 51.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma