Traffico Roma del 10-10-2019 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
PER PARCO DEI MEDICI E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO
DELLA BUFALOTTA E LA RUSTICA.
SI VIAGGIA A RILENTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA
ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI LARGO
VOLUMNIA, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI. UN TERZO INCIDENTE SU VIA DEI
CICLAMINI RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA DEI GELSI.
.INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA .ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE PER UN
INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE
INCOLONNAMENTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E TOR DE CENCI DIREZIONE
LATINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma