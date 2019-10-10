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Traffico Roma del 10-10-2019 ore 19:30

di - 10 Ottobre 2019 - 19:30

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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI  PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO 
PER PARCO DEI MEDICI E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN 
CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO
DELLA BUFALOTTA  E LA RUSTICA.
SI VIAGGIA A RILENTO  PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA
ALL’ALTEZZA  DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. 
 UN ALTRO  INCIDENTE   IN VIA TOR DE SCHIAVI  ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE
ROSE. 
INCOLONNAMENTI SU  VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI  XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA .ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO
RALLENTAMENTI   PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DA VIA DI PORTONACCIO
FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE 
INCOLONNAMENTI DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO DIREZIONE ROMA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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