Traffico Roma del 10-10-2019 ore 19:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
PER PARCO DEI MEDICI E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO
DELLA BUFALOTTA E LA RUSTICA.
SI VIAGGIA A RILENTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA
ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE
ROSE.
INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA .ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DA VIA DI PORTONACCIO
FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE
INCOLONNAMENTI DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO DIREZIONE ROMA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma