Traffico Roma del 10-10-2019 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
PER PARCO DEI MEDICI E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA,
.
SI VIAGGIA A RILENTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA
ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE
ROSE.
INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA .
BREVI RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ERCOLE DREI E VIA DI
MALAFEDE
TRASPORTO FERROVIARIO SULAL LINEA FL1 ROMA ORTE LA CIRCOLAZIONE E’
RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO AGLI IPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA CIVITA
CASTELLANA E ORTE, I TRENI IN VIAGGIO SUBISCONO RITARDI FINO A 50 MINUTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.I!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma