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Traffico Roma del 10-10-2019 ore 20:00

di - 10 Ottobre 2019 - 20:00

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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI  PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO 
PER PARCO DEI MEDICI E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, 
.
SI VIAGGIA A RILENTO  PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA FLAMINIA NUOVA
ALL’ALTEZZA  DI VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. 
 UN ALTRO  INCIDENTE   IN VIA TOR DE SCHIAVI  ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE
ROSE. 
INCOLONNAMENTI SU  VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI  XXIII E
VIALE DELLA MOSCHEA .
BREVI RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ERCOLE DREI E VIA DI
MALAFEDE 
TRASPORTO FERROVIARIO  SULAL LINEA FL1 ROMA ORTE  LA CIRCOLAZIONE E’
RALLENTATA  PER UN GUASTO TECNICO AGLI IPIANTI DI CIRCOLAZIONE  TRA CIVITA
CASTELLANA E ORTE, I TRENI IN VIAGGIO SUBISCONO RITARDI FINO A 50 MINUTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.I!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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