Traffico Roma del 10-10-2021 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati Studio Stefano Baiocchi Buona domenica non molto il traffico registrato al momento sulla rete viaria cittadina Jonica notizie di rilievo incidente sul Raccordo Anulare al km 19 e 600 della carreggiata esterna Ci troviamo tra le uscite Salaria e Castel Giubileo in direzione Cassia disagi contenuti commedia naturalmente tutte le attenzioni del caso è questa domenica torna l’appuntamento con via libera all’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti un anello stradale di circa 15 km sarà chiusa al traffico dalle 10 alle 19 con tante iniziative eventi e attività lungo il percorso finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile previste pedonalizzazioni complete o parziali in via Cola di Rienzo via del Corso piazza Venezia via dei Fori Imperiali via San Gregorio viale delle Terme di Caracalla in via di Porta San Sebastiano Ma anche in via Appia Antica via Labicana Viale Manzoni via Tiburtina nel trattoverso il quartiere San Lorenzo in Viale Castro Pretorio via XX Settembre in via Veneto ulteriori dettagli sulla nostra pagina Roma punto luceverde.it e ricordiamo che tra Ostiense e Marconi è chiuso il ponte dell’Industria come alternativa è possibile utilizzare Ponte Marconi o Ponte Testaccio bene tutto A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma