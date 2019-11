Traffico Roma del 10-11-2019 ore 07:30

TRAFFICO SCARSO QUESTA DOMENICA SUI RACCORDI AUTOSTRADALI E SULLA RETE

VIARIA CITTADINA.

CI VENGONO SEGNALATI DUE INCIDENTI IN CITTA: IL PRIMO IN ZONA TIBURTINA IN

VIA DEI DURANTINI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO AMORETTI, IL SECONDO SU VIA

CIPRO ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO BRAGADIN

RIPROGRAMMATO INVECE DA OGGI IL SERVIZIO DELLA METRO B. FINO AL 7 DICEMBRE

LA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’ APERTA SINO ALLE 21. POI VERRANNO

ATTIVATE LE NAVETTE BUS MB SOSTITUTIVE. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE

TRATTE CASTRO PRETORIO REBIBBIA E CASTRO PRETORIO JONIO/REBIBBIA.

OGGI IN CAMPO ALL’OMIPICO ALLE 15 LAZIO -LECCE PER LA 12 GIORNATA DI

CAMPIONATO SERIE A . PER QUESTO DISPOSTE DISCLIPLINE PROVVISORIE DI

TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

