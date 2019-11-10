Traffico Roma del 10-11-2019 ore 07:30
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TRAFFICO SCARSO QUESTA DOMENICA SUI RACCORDI AUTOSTRADALI E SULLA RETE
VIARIA CITTADINA.
CI VENGONO SEGNALATI DUE INCIDENTI IN CITTA: IL PRIMO IN ZONA TIBURTINA IN
VIA DEI DURANTINI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO AMORETTI, IL SECONDO SU VIA
CIPRO ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO BRAGADIN
RIPROGRAMMATO INVECE DA OGGI IL SERVIZIO DELLA METRO B. FINO AL 7 DICEMBRE
LA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’ APERTA SINO ALLE 21. POI VERRANNO
ATTIVATE LE NAVETTE BUS MB SOSTITUTIVE. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE
TRATTE CASTRO PRETORIO REBIBBIA E CASTRO PRETORIO JONIO/REBIBBIA.
OGGI IN CAMPO ALL’OMIPICO ALLE 15 LAZIO -LECCE PER LA 12 GIORNATA DI
CAMPIONATO SERIE A . PER QUESTO DISPOSTE DISCLIPLINE PROVVISORIE DI
TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma