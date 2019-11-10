Traffico Roma del 10-11-2019 ore 08:30
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TRAFFICO SCORREVOLE QUESTA DOMENICA SUI RACCORDI AUTOSTRADALI E SULLA RETE
VIARIA CITTADINA.
CI VENGONO SEGNALATI SUE INCIDENTI IN CITTA: IL PRIMO IN ZONA TIBURTINA IN
VIA DEI DURANTINI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO AMORETTI, IL SECONDO SU VIA
CIPRO ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO BRAGADIN
UN TERZO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO ALL’ALTEZZA
DELL’USCITA TOR DI QUINTO VERSO IL FORO ITALICO
IN VIA CONCA D’ORO SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE “MOSTRA MERCATO”. DA INIZIO
GIORNATA, LA STRADA È CHIUSA AL TRAFFICO NEI DUE SENSI DI MARCIA NEL TRATTO
TRA LARGO VALTOURNANCHE E VIA VAL DI CHIENTI. DEVIATE LE LINEE BUS DELLA
ZONA.
RICORDIAMO VIA DEI FORI IMPERIALI ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA.
CAMBIO DI PERCORSO PER LE LINEE BUS INTERESSATE.
OGGI IN CAMPO ALL’OMIPICO ALLE 15 LAZIO -LECCE PER LA 12 GIORNATA DI
CAMPIONATO SERIE A . PER QUESTO DISPOSTE DISCLIPLNE PROVVISORIE DI TRAFFICO
NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma