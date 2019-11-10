Traffico Roma del 10-11-2019 ore 09:30
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CHIUSA AL TRAFFICO, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI.
RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA GUIDA.
UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E E’
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI TOR DI QUINTO ANCHE QUI PRUDENZA.
CI VENGONO SEGNALATI POI DUE INCIDENTI IL PRIMO IN ZONA TIBURTINA IN VIA
DEI DURANTINI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO AMORETTI, IL SECONDO SU VIA CIPRO
ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO BRAGADIN
RICORDIAMO VIA DEI FORI IMPERIALI ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA.
CAMBIO DI PERCORSO PER LE LINEE BUS INTERESSATE.
TRAFFICO SCORREVOLE QUESTA DOMENICA SUI RACCORDI AUTOSTRADALI .
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma