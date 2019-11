Traffico Roma del 10-11-2019 ore 09:30

CHIUSA AL TRAFFICO, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI.

RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA GUIDA.

UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E E’

AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI TOR DI QUINTO ANCHE QUI PRUDENZA.

CI VENGONO SEGNALATI POI DUE INCIDENTI IL PRIMO IN ZONA TIBURTINA IN VIA

DEI DURANTINI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO AMORETTI, IL SECONDO SU VIA CIPRO

ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO BRAGADIN

RICORDIAMO VIA DEI FORI IMPERIALI ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA.

CAMBIO DI PERCORSO PER LE LINEE BUS INTERESSATE.

TRAFFICO SCORREVOLE QUESTA DOMENICA SUI RACCORDI AUTOSTRADALI .

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma