Traffico Roma del 10-11-2019 ore 10:30
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CHIUSA AL TRAFFICO, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI.
RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA GUIDA.
UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E E’
AVVENUTO POCO PRIMA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI , CO N FILE DA VIA DELLE
VALLI
UN INCIIDENTE E’ ANCORA SEGNALATO VIA CIPRO ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO
BRAGADIN
RICORDIAMO VIA DEI FORI IMPERIALI ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA.
CAMBIO DI PERCORSO PER LE LINEE BUS INTERESSATE.
OGGI IN CAMPO ALL’OMIPICO ALLE 15 LAZIO -LECCE PER LA 12 GIORNATA DI
CAMPPIONATO SERIE A . PER QUESTO DISPOSTE DISCLIPLNE PROVVISORIE DI
TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE
NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
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AUTORE MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma