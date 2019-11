Traffico Roma del 10-11-2019 ore 11:30

RESTA CHIUSA AL TRAFFICO, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI.

RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA GUIDA; RISOLTO INVECE L’INCIDENTE

SULLA TANGENZIALE EST

ANCORA RALLENTAMENTI PER UN INCIIDENTE IN VIA CIPRO ALL’ALTEZZA DI VIA

MARCANTONIO BRAGADIN

OGGI IN CAMPO ALL’OMIPICO ALLE 15 LAZIO -LECCE PER LA 12 GIORNATA DI

CAMPIONATO SERIE NELLE ZONE LIMITROFE PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL

TRANSITO E ALLA SOSTA A RIDOSSO DEL FORO ITALICO, RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM

2 DA PIAZZALE FLAMINIO E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE DELLA

CITTA’

SENSO UNICO DI MARCIA PER LAVORI IN VIA GROTTA DI GREGNA TRA VIA IGINO

GIORDANI E VIA COLLATINA VERSO QUES’ULTIMA.

NESSUN PROBLEMA SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

AUTORE MARIA BARBARA TAORMINA

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma