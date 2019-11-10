Traffico Roma del 10-11-2019 ore 12:30
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RESTA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA
MASSI. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA GUIDA; RISOLTO INVECE
L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST
PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA CHIUSA VIA GIULIO VENTICINQUE TRA
VIA LUIGI RIZZO E VIA CIPRO
OGGI IN CAMPO ALL’OMIPICO ALLE 15 LAZIO -LECCE PER LA 12 GIORNATA DI
CAMPIONATO SERIE NELLE ZONE LIMITROFE PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL
TRANSITO E ALLA SOSTA A RIDOSSO DEL FORO ITALICO, RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM
2 DA PIAZZALE FLAMINIO E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE DELLA
CITTA’
SENSO UNICO DI MARCIA PER LAVORI IN VIA GROTTA DI GREGNA TRA VIA IGINO
GIORDANI E VIA COLLATINA VERSO QUES’ULTIMA.
NESSUN PROBLEMA SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma