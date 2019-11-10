Traffico Roma del 10-11-2019 ore 13:30
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MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA
CAPITALE
E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SU CORSO DI FRANCIA ALTEZZA VIA LUIGI BODIO,
RIPERCUSSIONI SULLA VIA CASSIA. ALTRO INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO SU
VIA DI TORRE VECCHIA INCROCIO CON VIA CAMPOMORONE
INCIDENTI FUORI ROMA, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELL’AEROPORTO LEONARDO DA
VINCI SU VIA DELLA MURATELLA ALTEZZA VIA SABBADINO E SU VIA DI TOR VERGATA
INCROCIO CON VIA VOLPE
ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO
TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO SANB GIOVANNI TRA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA
TUSCOLANA E APPIA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma