Traffico Roma del 10-11-2019 ore 13:30

MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA

CAPITALE

E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SU CORSO DI FRANCIA ALTEZZA VIA LUIGI BODIO,

RIPERCUSSIONI SULLA VIA CASSIA. ALTRO INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO SU

VIA DI TORRE VECCHIA INCROCIO CON VIA CAMPOMORONE

INCIDENTI FUORI ROMA, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELL’AEROPORTO LEONARDO DA

VINCI SU VIA DELLA MURATELLA ALTEZZA VIA SABBADINO E SU VIA DI TOR VERGATA

INCROCIO CON VIA VOLPE

ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO

TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO SANB GIOVANNI TRA

PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA

TUSCOLANA E APPIA

