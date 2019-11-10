Traffico Roma del 10-11-2019 ore 14:30
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PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA ALTEZZA VIA VITORCHIANO
CHIUSA AL TRAFFICO, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI.
INCIDENTE CON CODE SU CORSO DI FRANCIA NEI RESSIDI DI VIA LUIGI BODIO,
RIPERCUSSIONI SULLA VIA CASSIA.
INCIDENTE FUORI ROMA, CHIUSA VIA DELLA MURATELLA ALTEZZA VIA SABBADINO
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO
TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
A CAUSA DELL’ILLUMINAZIONE SPENTA CHIUSA LA GALLERIA VIALE FERRARI TRA VIA
PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI
REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma