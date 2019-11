Traffico Roma del 10-11-2019 ore 14:30

PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA ALTEZZA VIA VITORCHIANO

CHIUSA AL TRAFFICO, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI.

INCIDENTE CON CODE SU CORSO DI FRANCIA NEI RESSIDI DI VIA LUIGI BODIO,

RIPERCUSSIONI SULLA VIA CASSIA.

INCIDENTE FUORI ROMA, CHIUSA VIA DELLA MURATELLA ALTEZZA VIA SABBADINO

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO

TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI

A CAUSA DELL’ILLUMINAZIONE SPENTA CHIUSA LA GALLERIA VIALE FERRARI TRA VIA

PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI

REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma