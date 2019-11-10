Traffico Roma del 10-11-2019 ore 15:30
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SU CORSO DI FRANCIA RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI BODIO, RESTA PERO’ CHIUSA LA CORSIA LATERALE
VERSO IL CENTRO CITTA’
CHIUSA AL TRAFFICO, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI.
A CAUSA DELL’ILLUMINAZIONE SPENTA CHIUSA LA GALLERIA VIALE FERRARI TRA VIA
PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI
REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma