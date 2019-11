Traffico Roma del 10-11-2019 ore 16:30

SULLA METRO A PER UN GUASTO E’ CHIUSA LA FERMATA MANZONI, IN ALTERNATIVA SI

SONO UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO VENETO E SAN GIOVANNI

A NORD DELLA CAPITALE A SAXA RUBRA CHIUSA AL TRAFFICO VIA FILACCIANO PER

CADUTA MASSI.

INCIDENTE FUORI ROMA, CHIUSA VIA DELLA MURATELLA ALTEZZA VIA SABBADINO

CHIUSA A CAUSA DELL’ILLUMINAZIONE SPENTA LA GALLERIA VIALE FERRARI TRA VIA

PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI

REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34

34

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma