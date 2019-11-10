Traffico Roma del 10-11-2019 ore 16:30
Più informazioni su
SULLA METRO A PER UN GUASTO E’ CHIUSA LA FERMATA MANZONI, IN ALTERNATIVA SI
SONO UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO VENETO E SAN GIOVANNI
A NORD DELLA CAPITALE A SAXA RUBRA CHIUSA AL TRAFFICO VIA FILACCIANO PER
CADUTA MASSI.
INCIDENTE FUORI ROMA, CHIUSA VIA DELLA MURATELLA ALTEZZA VIA SABBADINO
CHIUSA A CAUSA DELL’ILLUMINAZIONE SPENTA LA GALLERIA VIALE FERRARI TRA VIA
PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI
REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
34
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma