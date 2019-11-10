Traffico Roma del 10-11-2019 ore 17:30
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SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADE VERSO LA CAPITALE
E NON MANCANO GLI INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA SALARIA
ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA
INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANUALARE TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA SETTEBAGNI. RESTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA
DEL RACCORDO TRA APPIA E ROMANINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO
FILE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO ANULARE
SI PROCEDE A RILENTO VERSO ROMA SULLA PONTINA TRA MONTE D’ORO E VIA DI
DECIMA E POI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SALARIA E IL RACCORDO
ANULARE
ILLUMINAZIONE SPENTA ALLA GALLERIA VIALE FERRARI, TUNNEL CHIUSO TRA VIA
PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma