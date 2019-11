Traffico Roma del 10-11-2019 ore 17:30

SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADE VERSO LA CAPITALE

E NON MANCANO GLI INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA SALARIA

ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA

INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANUALARE TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA SETTEBAGNI. RESTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA

DEL RACCORDO TRA APPIA E ROMANINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO

FILE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO ANULARE

SI PROCEDE A RILENTO VERSO ROMA SULLA PONTINA TRA MONTE D’ORO E VIA DI

DECIMA E POI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SALARIA E IL RACCORDO

ANULARE

ILLUMINAZIONE SPENTA ALLA GALLERIA VIALE FERRARI, TUNNEL CHIUSO TRA VIA

PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34

34

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma