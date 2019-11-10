Traffico Roma del 10-11-2019 ore 18:30
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SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA
FILE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA NELLE DUE DIREZIONI TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALTEZZA
AEROPORTO DELL’URBE VERSO ROMA CENTRO
SULLA TANGENZIALE EST CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
ALLA SALARIA E POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SVICNOLO A24
RALLENTAMENTI A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
ALLA TANGENZIALE EST
FILE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO ANULARE
SI PROCEDE A RILENTO VERSO ROMA SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI
DECIMA
PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANUALARE, TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S’ANDREA E SVINCOLO A24
ILLUMINAZIONE SPENTA ALLA GALLERIA VIALE FERRARI, TUNNEL CHIUSO TRA VIA
PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma