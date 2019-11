Traffico Roma del 10-11-2019 ore 18:30

SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA

FILE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA NELLE DUE DIREZIONI TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALTEZZA

AEROPORTO DELL’URBE VERSO ROMA CENTRO

SULLA TANGENZIALE EST CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

ALLA SALARIA E POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SVICNOLO A24

RALLENTAMENTI A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE

ALLA TANGENZIALE EST

FILE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO ANULARE

SI PROCEDE A RILENTO VERSO ROMA SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI

DECIMA

PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANUALARE, TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA, STESSA SITUAZIONE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S’ANDREA E SVINCOLO A24

ILLUMINAZIONE SPENTA ALLA GALLERIA VIALE FERRARI, TUNNEL CHIUSO TRA VIA

PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma