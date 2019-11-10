Traffico Roma del 10-11-2019 ore 19:30
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INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA A VIA
FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE
SULLA TANGENZIALE EST CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESINA E VIALE
CASTRENSE
FILE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA TRA L’USCITA
PER ROMA SUD E TUSCOLANA
ILLUMINAZIONE SPENTA ALLA GALLERIA VIALE FERRARI, TUNNEL CHIUSO TRA VIA
PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DELLA MAGLIANA FINO AL PROSSIMO 17 NOVEMBRE LAVORI NOTTURNI
INTERESSANO IL TRATTO TRA VIA DELLE VIGNE A VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA,
DALLE 22,00 ALLE 7,00 RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO
ALTERNATO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma