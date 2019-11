Traffico Roma del 10-11-2019 ore 19:30

INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA A VIA

FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE

SULLA TANGENZIALE EST CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESINA E VIALE

CASTRENSE

FILE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO ANULARE

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA TRA L’USCITA

PER ROMA SUD E TUSCOLANA

ILLUMINAZIONE SPENTA ALLA GALLERIA VIALE FERRARI, TUNNEL CHIUSO TRA VIA

PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA DELLA MAGLIANA FINO AL PROSSIMO 17 NOVEMBRE LAVORI NOTTURNI

INTERESSANO IL TRATTO TRA VIA DELLE VIGNE A VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA,

DALLE 22,00 ALLE 7,00 RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO

ALTERNATO



PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma