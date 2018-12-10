Traffico Roma del 10-12-2018 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE FARNESINA ALTEZZA PIAZZA
TRILUSSA VERSO PORTA PORTESE
INCIDENTE ANCHE SU PIAZZALE TOMMASO EDISON, RALLENTAMENTI ALTEZZA
PIAZZALE DELLA RADIO
CODE MA PER TRAFFICO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANUALRE PER I NOTI LAVORI IN CORSO.
FILE ANCHE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE PER LAVORI E TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma