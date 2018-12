Traffico Roma del 10-12-2018 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 SC

INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE FARNESINA ALTEZZA PIAZZA

TRILUSSA VERSO PORTA PORTESE

INCIDENTE ANCHE SU PIAZZALE TOMMASO EDISON, RALLENTAMENTI ALTEZZA

PIAZZALE DELLA RADIO

CODE MA PER TRAFFICO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DEL

RACCORDO ANUALRE PER I NOTI LAVORI IN CORSO.

FILE ANCHE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE EUR

RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE PER LAVORI E TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma