Traffico Roma del 10-12-2018 ore 17:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI
ROMA
PROPRIO PER INCIDENTE DISAGI SULLA TRIONFALE NEI PRESSI DI VIA DI MONTE
ARSICCIO
DISAGI ANCHE SU VIALE CASTRENSE NEI PRESSI DI VIA CALTAGIRONE ,
INCIDENTE ANCHE SU PIAZZALE TOMMASO EDISON, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI
PIAZZALE DELLA RADIO,
SULLA VIA CASILINA RALLENTAMENTI ALTEZZA STAZIONE METRO GIARDINETTI
ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DI VIA VERMICINO
INCROCIO VIA GIARRE
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR
CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE
E PER INCIDENTE CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
PRENESTINA E TUSCOLANA, E SEMRPE IN INTERNA RALLENTAMERI NEI TRATTI
PRECEDENTI TRA OSPEDALE S’ANDREA E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA,
RALLENTAMEN A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
TUSCOLANA
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FILE ALTEZZA VIA DEL CAPPELLACIO NELLE DUE
DIREZIONI PER I NOTI LAVORI IN CORSO.
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI DA
CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24
FILE ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma