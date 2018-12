Traffico Roma del 10-12-2018 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 SC

MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI

ROMA

PROPRIO PER INCIDENTE DISAGI SULLA TRIONFALE NEI PRESSI DI VIA DI MONTE

ARSICCIO

DISAGI ANCHE SU VIALE CASTRENSE NEI PRESSI DI VIA CALTAGIRONE ,

INCIDENTE ANCHE SU PIAZZALE TOMMASO EDISON, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI

PIAZZALE DELLA RADIO,

SULLA VIA CASILINA RALLENTAMENTI ALTEZZA STAZIONE METRO GIARDINETTI

ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DI VIA VERMICINO

INCROCIO VIA GIARRE

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR

CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE

E PER INCIDENTE CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

PRENESTINA E TUSCOLANA, E SEMRPE IN INTERNA RALLENTAMERI NEI TRATTI

PRECEDENTI TRA OSPEDALE S’ANDREA E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA,

RALLENTAMEN A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA

TUSCOLANA

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FILE ALTEZZA VIA DEL CAPPELLACIO NELLE DUE

DIREZIONI PER I NOTI LAVORI IN CORSO.

SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI DA

CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24

FILE ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA

