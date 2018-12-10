Traffico Roma del 10-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR
CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE
ALTRO INCIDENTE SU VIALE CASTRENSE NEI PRESSI DI VIA CALTAGIRONE VERSO SAN
GIOVANNI
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDEDNTE SU VIA VERMICINO INCROCIO VIA
GIARRE
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FILE ALTEZZA VIA DEL CAPPELLACIO NELLE DUE
DIREZIONI PER I NOTI LAVORI IN CORSO.
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI DA
CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA OSPEDALE S’ANDREA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA,
RALLENTAMNERTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
TUSCOLANA
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma