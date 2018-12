Traffico Roma del 10-12-2018 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 SC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

NON MOLTE LE NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E

PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE

INCIDEDNTE ANCHE FUORI ROMA SU VIA VERMICINO, LUNGHE CODE DA VIA ENRICO

FERMI A INCROCIO VIA GIARRE

SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI DA

CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO

A24, PROSEGUENDO CODE NELLE DUE DIREZIONI SU VIALE CASTERNSE DALLO SVINCOLO

PER LA A24

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FILE ALTEZZA VIA DEL CAPPELLACIO NELLE DUE

DIREZIONI PER I NOTI LAVORI IN CORSO.

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO IN CARREGGIATA

INTERNA TRA OSPEDALE S’ANDREA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA,

RALLENTAMNERTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA

TUSCOLANA

DISAGI ANCHE SULLA PONTINA IL TRAFFICO INTENSO MA ANCHE UN INCIDENTE STANNO

PROVOCANDO CODE A TRATTI TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA VERSO LATINA

E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma