Traffico Roma del 10-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTE LE NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E
PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE
INCIDEDNTE ANCHE FUORI ROMA SU VIA VERMICINO, LUNGHE CODE DA VIA ENRICO
FERMI A INCROCIO VIA GIARRE
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI DA
CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO
A24, PROSEGUENDO CODE NELLE DUE DIREZIONI SU VIALE CASTERNSE DALLO SVINCOLO
PER LA A24
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FILE ALTEZZA VIA DEL CAPPELLACIO NELLE DUE
DIREZIONI PER I NOTI LAVORI IN CORSO.
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA OSPEDALE S’ANDREA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA,
RALLENTAMNERTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
TUSCOLANA
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA IL TRAFFICO INTENSO MA ANCHE UN INCIDENTE STANNO
PROVOCANDO CODE A TRATTI TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA VERSO LATINA
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma