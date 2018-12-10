Traffico Roma del 10-12-2018 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARE IN USCITA DALLA
CITTA’ E SU TUTTO IL PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CI SONO
CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DA
VIA BUFALOTTA A VIA APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA ROMA NAPOLI. CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24
DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE .
SI STA’ IN FILA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO
PERLAVORI SI TRTANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
DIFFICOLTA’ IN USCITA DALLA CAPITALE SU VIA PONTINA , PER INCIDENTE
INCOLONNAMENTI DA CASTEL DI DECIMA A POMEZIA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 ROMA TERAMO E TRA SAN LORENZO
E VIALE CASTRENSE QUI ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI VIA
CALTAGIRONE, CODE ANCHE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO DA VIALE
CASTRENSE AL BIVIO PER LA A24 .
AI PARIOLI TRAFFICO CONGESTIONATO IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIALE DELLA
MOSCHEA DOVE SI TRANSITA A SESNO UNICO ALTERNATO TRA VIALE PARIOLI E VIA
DELL’AGONISTICA IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO, INEVITABILI
RIPERCUSSIONI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma