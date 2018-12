Traffico Roma del 10-12-2018 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 SC

C’E’ MOLTO TRAFFICO SU STRADE E CONSOLARE IN USCITA DALLA CITTA’

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO

ANULARE

SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

OSPEDALE S’ANDREA E SALARIA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E

APPIA STESSA SITUAZIONE IN CARREGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA

PRENESTINA

SI STA’ IN FILA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER

LAVORI SI TRTANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.

SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA

SALARIA E PROSEGUENDO TRA VIA TIBURTINA E LA A24 ROMA TERAMO E TRA SAN

LORENZO E VIALE CASTRENSE, CODE ANCHE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO DA

VIALE CASTRENSE AL BIVIO PER LA A24 QUI ANCHE PER INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DI SAN LORENZO.

INCIDENTE CON DIFFILTA’ DI TRANSITO SU VIA MERULANA ALTEZZA PIAZZA SAN

GIOVANNI IN LATERANO

SULLA PONTINA DOPO UN INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E

POMEZIA VERSO LATINA

