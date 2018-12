Traffico Roma del 10-12-2018 ore 20:00

Errore: La risorsa attributo non è presente nel codice embed

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 SCDALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLAPOLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACISUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO INTENSO SI STA ANCORA IN FILADA VIA FIORENTINI AL RACCORDO ANULARESUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRABUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA STESSA SITUAZIONE INCARREGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PRENESTINASI STA’ IN FILA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PERLAVORI SI TRTANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIASALARIA E PROSEGUENDO TRA VIA TIBURTINA E LA A24 ROMA TERAMO E NELLE DUEDIREZIONI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE,LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’AUTOSOLEA PARTIRE DALLE 22,00 LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE SARA’ CHIUSO INENTRATA VERSO LA A1 ROMA NAPOLI ED IN USCITA PROVENENDO DA RACCORDOANULARE. ENTRATA E USCITA CONSIGLIATA , SAN CESAREO. LA RIAPERURA DOMAMATTINA ALLE 5,00QUESTA NOTTE LAVORI ANCHE ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE SARA’ CHIUSADALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 6 DI DOMANI DA VIA DEL FORO ITALICO INDIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.E’ TUTTOIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma