Traffico Roma del 10-12-2018 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO INTENSO SI STA ANCORA IN FILA
DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA STESSA SITUAZIONE IN
CARREGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PRENESTINA
SI STA’ IN FILA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER
LAVORI SI TRTANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA
SALARIA E PROSEGUENDO TRA VIA TIBURTINA E LA A24 ROMA TERAMO E NELLE DUE
DIREZIONI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE,
LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’AUTOSOLE
A PARTIRE DALLE 22,00 LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE SARA’ CHIUSO IN
ENTRATA VERSO LA A1 ROMA NAPOLI ED IN USCITA PROVENENDO DA RACCORDO
ANULARE. ENTRATA E USCITA CONSIGLIATA , SAN CESAREO. LA RIAPERURA DOMA
MATTINA ALLE 5,00
QUESTA NOTTE LAVORI ANCHE ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE SARA’ CHIUSA
DALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 6 DI DOMANI DA VIA DEL FORO ITALICO IN
DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma