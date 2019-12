Traffico Roma del 10-12-2019 ore 07:30

INCIDENTE SUL PECORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA

TANGENZIALE EST

FILE DOVUTE AL TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE

PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE

RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI

SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE

CASTRENSE

GIA’ INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESSTERNA DALLA CASILINA

ALLO SVINCOLO A24

RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA PONTINA VERSO ROMA CENTRO TRA CASTEL

ROMANO E CASTEL DI DECIMA

PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34; MUOVITI CON NOI!

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma