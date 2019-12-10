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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 07:30

di - 10 Dicembre 2019 - 7:30

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INCIDENTE SUL PECORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST 
FILE DOVUTE AL TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE
PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE 
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO  OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE
CASTRENSE 
GIA’ INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESSTERNA  DALLA CASILINA
ALLO SVINCOLO A24 
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA PONTINA  VERSO ROMA CENTRO TRA CASTEL
ROMANO E CASTEL DI DECIMA  
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34; MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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