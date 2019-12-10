Traffico Roma del 10-12-2019 ore 07:30
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INCIDENTE SUL PECORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST
FILE DOVUTE AL TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE
PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE
CASTRENSE
GIA’ INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESSTERNA DALLA CASILINA
ALLO SVINCOLO A24
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA PONTINA VERSO ROMA CENTRO TRA CASTEL
ROMANO E CASTEL DI DECIMA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma