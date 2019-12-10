RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08:00

di - 10 Dicembre 2019 - 8:00

Più informazioni su


SUL PERCORSO URBANO DELLA A24  PER TRAFFICO INTENSO SI E’ FORMATA UNA LUNGA
CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST 
FILE  PER TRAFFICO VERSO ROMA CENTRO ANCHE  SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A
VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE 
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO  OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE
CASTRENSE 
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA PONTINA  DIREZIONE ROMA TRA CASTEL
ROMANO E CASTEL DI DECIMA  E PROSEGUENDO TRA VIA DI VALLERANO E LA
CRISTOFORO COLOMBO 
RALLENTATO IL TRAFFICO SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA
ANTICA  
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA  TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E TRA
CASILINA E SVINCOLO A24 
DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI È IN PROGRAMMA UN SIT-IN
NAZIONALE. ATTESE CIRCA 600 PERSONE, PREVISTO LO SGOMBERO DEI VEICOLI IN
SOSTA NELL’AREA.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEM
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su