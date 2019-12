Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08:00

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO INTENSO SI E’ FORMATA UNA LUNGA

CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST

FILE PER TRAFFICO VERSO ROMA CENTRO ANCHE SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A

VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE

RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI

SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE

CASTRENSE

RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA PONTINA DIREZIONE ROMA TRA CASTEL

ROMANO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA VIA DI VALLERANO E LA

CRISTOFORO COLOMBO

RALLENTATO IL TRAFFICO SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA

ANTICA

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E TRA

CASILINA E SVINCOLO A24

DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI È IN PROGRAMMA UN SIT-IN

NAZIONALE. ATTESE CIRCA 600 PERSONE, PREVISTO LO SGOMBERO DEI VEICOLI IN

SOSTA NELL’AREA.

PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEM

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma