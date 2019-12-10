Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08:00
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SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO INTENSO SI E’ FORMATA UNA LUNGA
CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST
FILE PER TRAFFICO VERSO ROMA CENTRO ANCHE SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A
VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE
CASTRENSE
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA PONTINA DIREZIONE ROMA TRA CASTEL
ROMANO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA VIA DI VALLERANO E LA
CRISTOFORO COLOMBO
RALLENTATO IL TRAFFICO SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA
ANTICA
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E TRA
CASILINA E SVINCOLO A24
DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI È IN PROGRAMMA UN SIT-IN
NAZIONALE. ATTESE CIRCA 600 PERSONE, PREVISTO LO SGOMBERO DEI VEICOLI IN
SOSTA NELL’AREA.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEM
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma