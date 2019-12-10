Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09:00
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA
FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA
CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA TRA
PISANA E LA ROMA FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA
FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL
RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST
FILE PER TRAFFICO VERSO ROMA CENTRO ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A
VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE
CASTRENSE
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA PONTINA DIREZIONE ROMA TRA CASTEL
ROMANO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA VIA DI VALLERANO E LA
CRISTOFORO COLOMBO
RALLENTATO IL TRAFFICO SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA
ANTICA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma