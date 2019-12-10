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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09:30

di - 10 Dicembre 2019 - 9:30

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POCO E’ CAMBIATO RISPETTTO AL PRECEDETE COLLEGAMENTO 
ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO
LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA
NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E APPIA E POI IN ESTERNA  TRA CASAL
DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA ROMA FIUMICINO E TRA CASILINA E
TIBURTINA 
FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24   CODE TRA IL
RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO E E IN USCITA DALLA
CAPTIALE TRA VIALE PALMIRO TOGLAITTI E IL RACCORDO  
FILE  PER TRAFFICO VERSO ROMA SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE
PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE 
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA  E VIALE DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI  TRA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE 
RALLENTATO IL TRAFFICO SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA
ANTICA  
 
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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