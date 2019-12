Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09:30

POCO E’ CAMBIATO RISPETTTO AL PRECEDETE COLLEGAMENTO

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO

LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA

NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL

DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA ROMA FIUMICINO E TRA CASILINA E

TIBURTINA

FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR

INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL

RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO E E IN USCITA DALLA

CAPTIALE TRA VIALE PALMIRO TOGLAITTI E IL RACCORDO

FILE PER TRAFFICO VERSO ROMA SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE

PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE

RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E VIALE DEI CAMPI

SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA

PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

RALLENTATO IL TRAFFICO SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA

ANTICA



AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma