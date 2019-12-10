Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09:30
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POCO E’ CAMBIATO RISPETTTO AL PRECEDETE COLLEGAMENTO
ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO
LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA
NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL
DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA ROMA FIUMICINO E TRA CASILINA E
TIBURTINA
FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL
RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO E E IN USCITA DALLA
CAPTIALE TRA VIALE PALMIRO TOGLAITTI E IL RACCORDO
FILE PER TRAFFICO VERSO ROMA SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE
PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E VIALE DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
RALLENTATO IL TRAFFICO SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA
ANTICA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma