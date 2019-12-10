Traffico Roma del 10-12-2019 ore 10:30
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INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE
LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, IN CARREGGISTA
INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA PRENESTINA ARDEATINA.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E
L’ANAGNINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
FILE PER TRAFFICO VERSO ROMA, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE
PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
ANCORA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA
TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO E IN USCITA DALLA CAPTIALE TRA VIALE
PALMIRO TOGLAITTI E IL RACCORDO
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR
RALLENTATO IL TRAFFICO SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA
ANTICA
CHIUSA PER OLIO SULLA SEDE STRADALE VIA DI SALONE TRA VIA DI CASE ROSSE E
VIA ANDREA NOALE VERSO VIA COLLATINA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma