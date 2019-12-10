Traffico Roma del 10-12-2019 ore 12:30
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SU VIA PRENESTINA PER INCIDNTE DISAGI AL TRAFFICO TRA VIA MODOLO E VIA
POLENSE
CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANATRA VIA UMBERTIDE E LARGO MICHELE
UNIA VERSO IL CENTRO
MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, ORA
RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA
ROMANINA
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA
VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
CODE SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA VERSO ROMA
E A ROMA RIAPERTA AL TRANSITO VIA DI SALONE TRA VIA DI CASE ROSSE E VIA
ANDREA NOALE VERSO VIA COLLATINA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma