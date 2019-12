Traffico Roma del 10-12-2019 ore 12:30

SU VIA PRENESTINA PER INCIDNTE DISAGI AL TRAFFICO TRA VIA MODOLO E VIA

POLENSE

CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANATRA VIA UMBERTIDE E LARGO MICHELE

UNIA VERSO IL CENTRO

MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, ORA

RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA

ROMANINA

RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA

VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE

CODE SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA VERSO ROMA

E A ROMA RIAPERTA AL TRANSITO VIA DI SALONE TRA VIA DI CASE ROSSE E VIA

ANDREA NOALE VERSO VIA COLLATINA



———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma